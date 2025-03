Ramazan Bayramı, her yıl olduğu gibi, Türkiye'nin dört bir köşesinde büyük bir coşku ve huzur içinde kutlanıyor.

Ancak her yıl olduğu gibi, bazı yüreklere bayram neşesi bir hüzünle karışıyor.

Her bayram olduğu gibi bu bayramda mezarlıklarda hüzün hakim oldu.

BURUK BAYRAMLAŞMA MERASİMİ

Bayramı şehitlik mezarlıklarında geçiren vatandaşlar, hayatını kaybeden kahramanlarını anmak için mezar başlarında bir araya geldi.

Şehitlerin aileleri, akrabaları ve yakınları, şehitliklerde yoğunluk oluşturdu.

Gözyaşları içinde geçen ziyaretlerde, acılar bir kez daha tazelendi.

"EVLADIMIN OLMADIĞI BAYRAMI NE YAPAYIM"

Adana'da Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlığı'nda 29 yıl önce şehit düşen oğlunun kabrini ziyaret eden anne Tenzile Erbaş, "Evladım 1976 yılında Kurban Bayramı'nda dünyaya geldi. Adını o yüzden Bayram koymuştuk. Evlat unutulmaz, onsuz bayramı ne yapayım. Şehit olacağını hissederdi. 4 aylık evliydi, eşine hep söylermiş şehit olacağını. Allah'ım bütün şehitlerimizi nur içerisinde yatırsın" diye konuştu.

"GURURU DA ACISI DA ÇOK BÜYÜK"

Diyarbakır'da, bölücü terör örgütü tarafından 1997 yılında 32 yaşındayken şehit edilen uzman çavuş Zeki Dağ'ın annesi Fatma Dağ, evladının şehit olmasından dolayı gururlu olduğunu anlattı.

Anne Dağ, "Evladım şehit olalı 27 sene oldu ama acısı hiç dinmedi. Her Cuma günü her bayram günü buradayım. Vatan sağ olsun. Evladım devletine, milletine bağlı bir çocuktu. Bu hayatta insan alışıyor. Evladımın şehitliğiyle içli dışlı olduk, her sabah onun fotoğrafına ‘Günaydın' diyorum. Gururu da acısı da çok büyük" ifadelerini kullandı.

"ÜZERİMDE GÖMLEK OLMASAYDI, AĞABEYİM YANIMDA OLSAYDI"

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İstanbul Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, şehit yakınlarının kabirleri ziyaret etti.

Kuzey Irak'ta 1995 yılında şehit düşen Piyade Er Ertan Kolay'ın kardeşi Hasan Kolay, bu acıyı ancak yaşayanların bileceğini söyleyerek, "30 sene olmuş ama sanki dün olmuş gibi. Bayram ama evimiz yine sessiz ve sakin. Allah kimsenin başına vermesin. Derlerdi doğruymuş, kardeş acısı zormuş. Allah tüm anne babalara sabır versin. Onu çok özledim. Ayağımda ayakkabı olmasaydı, üzerimde gömlek olmasaydı ağabeyim yanımda olsaydı." ifadelerini kullandı.

"BU ACI GİTMEZ Kİ"

Hakkari'de 1994 yılında şehit olan Komando Onbaşı Mehmet Irmak'ın annesi Sultan Irmak ise "30 yıl geçti her şey aynı, sanki dün gibi. Bu acı gitmez ki. Her gün buradayız, burası bir evimiz olmuş. Burada bir parçamız yatıyor." diye konuştu.

"BAYRAM GÜNÜ ÇOCUKLARIN MEZARINA GELDİM"

Kahramanmaraş'ta yağmura rağmen Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam Şehir Mezarlığı'ndaki 'Deprem Şehitli'ni ziyaret eden vatandaşlar, gözyaşları içinde şehitleriyle bayramlaşıp dua okudu.

Mezarlıkta dua edenlerden Halil İbrahim Ateştemur, "Bayram günü çocukların mezarına geldim yapacak bir şey yok Allah'ın takdiri ve bu günümüze çok şükür" dedi.

"HAYATIMIZ ZİNDAN OLDU"

Oğlunun kabrinde dua eden Menekşe Çakır da, "Allah'ım kimsenin başına vermesin çok zor. İki yıl oldu günlerimiz çok zor geçiyor. Hayatımız zindan oldu. Kalanlarımız için mücadele etmek zorundayız" ifadelerini kullanırken eşi Halil Çakır ise "Allahım bir daha yaşatmasın yapacak bir şey yok takdiri ilahi" diyerek duygularını anlattı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Malatya'nın Deprem Şehitliği'nde hüzün hakimdi...

Kimi ailesinin tamamını, kimi eşini, kimi ise evladını kaybetmenin acısıyla bayrama buruk girerken, mezar başlarında duygu dolu anlar yaşandı.

Ziyaretçiler, kaybettikleri sevdiklerinin mezarlarını çiçeklerle süsleyerek dualar etti. Depremde hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okunurken, acılı aileler gözyaşlarını tutamadı. Vatandaşlar, sevdiklerinden ayrı geçirilen her bayramın kendileri için büyük bir eksiklik olduğunu dile getirdi.