Gemerek ilçesi, Yeni Hayat Mahallesi, Plevne Sokak'ta meydana geldi. Hayvanlarının yemesi için binbir emekle topladığı 350 adet yonca balyasının yandığını fark eden Nejdet Şimşek durumu hemen Gemerek Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler yanan balyaları söndürdü. Şimşek'in yaklaşık bir ay önce de kışın yakmak için biriktirdiği odunların yandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Şimşek, yangının kundaklama sonucu çıktığını iddia etti.

“350 balyam belirsiz kişiler tarafından kundaklanarak yakıldı”

Nejdet Şimşek, binbir emekle yaptığı 350 balyasının belirsiz kişiler tarafından kundaklanarak yakıldığını ifade ederek, “Bundan yaklaşık bir ay önce 3.5 ton civarında binbir emekle topladığım kışlık yakacağım belirsiz kişiler tarafından kundaklanarak yakıldı. Şimdi yine aynı binbir emekle, işçilikle 350 balyam belirsiz kişiler tarafından kundaklanarak yakıldı. Balyaların etrafını brandalarla örtülerek muhafaza altına almıştım. Her bir yanını hırsızlığa karşı muhafaza etmiştim ama kundaklanarak yakıldı. Mağdurum. Hayvanlarımın kışlık yiyeceğiydi. Hayvanlarımın yiyeceği kalmadı.” dedi.