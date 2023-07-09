Aksu Tv ’ nin Merakla Beklenen Yepyeni Programı “ 6 ŞUBAT “ İzleyicileriyle Buluştu.

Yaşanan büyük felaket sonrası; evlatsız kalan anne babaların, anne babasız kalan evlatların ve enkaz altından bir mucize eseri kurtulup, yeniden hayata tutunanların hikâyeleri bu programla anlatıldı

6 ŞUBAT’ın ilk konuğu yaşanılan felakette 8 saat boyunca enkaz altında kalan, ailesinin ve yakınlarının zorlu mücadelesiyle enkazdan yaralı olarak çıkarılan 22 yaşındaki Halil ESENDERE Oldu.

Halil Rsendere 6 Şubat’ta ve sonrasında yaşadığı o zorlu süreci izleyicilerle paylaştı.