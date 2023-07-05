Büyük İstanbul Otogarı'nı taşıyan kolon ve kirişlerin bazı bölümlerinde sıvaların dökülmesiyle paslanan demirler görünür hale geldi.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 29 yıldır hizmet veren, her gün binlerce insanın kullandığı Bayrampaşa'daki otogarın alt katlarındaki birçok bölümünde kolon ve kirişlerin sıvaları dökülmeye başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince işletilen otogarda, dökülen sıvalar nedeniyle kolon ve kirişlerin içerisindeki demirler de açığa çıktı. Demirlerde korozyona bağlı paslanmaya da rastlandı.