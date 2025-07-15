AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığınca, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yapıldı.

AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, parti binasında teşkilat mensupları adına yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" süreciyle uzun, acılı, sancılı, gözyaşlarıyla dolu bir sayfanın kapatılmaya başlandığını, büyük ve güçlü Türkiye Yüzyılı'nın kapılarının ardına kadar aralandığını söyledi.

Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmayacaklarını dile getiren Gül, şöyle konuştu:

"Bugün de anlayışımız, politikamız, istikametimiz, çabamız, sadece ve sadece Türkiye'nin hayrınadır. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Hiç kimse korkmasın. Kimse tedirgin olmasın, kimse endişeye kapılmasın. Kimsenin zihninde soru işareti oluşmasın. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz ve ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz, istiklalimiz için yapıyoruz. ​​Türkiye Cumhuriyeti, hepimizin ortak yuvası, ortak çatısıdır. 86 milyon biriz, beraberiz, ezelden ebediyete kadar kardeşiz. Tüm farklılıklarımıza rağmen biz birlikte Türkiye'yiz. 23 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz ve inşallah artık bu mücadeleyi taçlandırıyoruz."

Gül, ülkenin birliği, beraberliği ve kardeşliği için durmadan ve yorulmadan çalışmalara devam edeceklerini, hafta boyunca birçok ziyaret gerçekleştireceklerini aktardı.

Ev ve iş yerlerini ziyaret ederek Türk bayrakları ile birlikte milletle buluşacaklarını anlatan Gül, "15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde o gece nasıl millet olarak bir ve beraber olmuşsak yine aynı ruhla hafta boyunca yapacağımız çalışmalarla bu ülkede kardeşliğin siyasi takipçileri olduğumuzu en üst düzeyde milletimizle paylaşacağız." dedi.