Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor.
Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde Sierra Leone, Hindistan ve Kuveyt büyükelçilerini kabul edecek.
Program kapsamında büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak.
İlk olarak Sierra Leone Büyükelçisi Francess V. Anderson hazır bulunacak. Ardından Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunacak.
Beştepe'deki son törende de Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz A. Al- Adwani hazır bulunacak.
Güven mektuplarının takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri ayrı ayrı kabul edecek.