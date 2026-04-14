Dil eğitimi için yeni model

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Yalova'daki arazisine kurulan İbn Haldun Üniversitesi Dil Köyü, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra yetişkinlere 20 dilde eğitim verecek.

Türkiye’de yabancı dil eğitimine farklı bir soluk getirecek proje klasik sınıf eğitiminin ötesine geçerek öğrencilerin dili günlük yaşamın içinde öğrenmesini amaçlıyor.

“Dil yaşayarak öğrenilir” yaklaşımı

Açılışta konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, dil öğreniminde bireyin bu konuda bir ihtiyaç hissetmesi ve bu motivasyon oluşmadığı sürece en iyi öğretmen, teknoloji ile eğitim materyallerinin dahi istenilen sonucu sağlamayacağını söyledi.

Erdoğan, "Biz İbn Haldun Üniversitesinde hamdolsun Türkiye'de 'üniversite hazırlık' denilen, diller okulu hizmetini en iyi veren üniversite olduğumuzu iddia ediyoruz. Bunu sadece kendimiz iddia etmiyoruz, Yükseköğretim Kurulu'nun yarım milyondan fazla öğrencinin katkılarıyla yayımladığı Üniversite Deneyim Araştırması'nda bizim hazırlık okulumuz Türkiye'de birinci sırada yerini aldı." dedi.

Erdoğan, bu alanda iyi olan bir üniversite olarak böyle bir dil köyünü hayata geçirmelerinin de rastlantı olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizim burada hedefimiz yurt dışına gitmeye alternatifi Türkiye'de oluşturmak ve bunu inşallah sadece İngilizcede değil, Arapçada, Türkçede ve başka yabancı dillerde de yapmak. Şu anda 350 gibi bir konaklama kapasitemiz var. Genişleme alanları var, henüz bütün tesisi hayata geçirmiş değiliz. Bütün tesisi de hayata geçirdiğimiz zaman inşallah burada belki 750-800 veya biraz daha fazla öğrencinin, kendi mahallelerinde yani 'İngilizce mahallesi', 'Arapça mahallesi' ve diğer dillerin kendi mahallelerinde eğitimlerini sürdürdüğü bir yer olacak."

Büyük kapasite, geniş hedef

Dil Köyü’nde:

21 derslik

Konferans salonları

88 bungalov

230 oda

yer alıyor.

İlk etapta yüzlerce öğrenciye hizmet verecek olan tesisin kapasitesinin ilerleyen süreçte daha da artırılması planlanıyor.

Hedef: Yurt dışına alternatif oluşturmak

Projeyle birlikte öğrencilerin dil öğrenmek için yurt dışına gitme zorunluluğunun azaltılması hedefleniyor.

Yetkililer, bu modelin ilerleyen yıllarda farklı şehirlerde de yaygınlaştırılabileceğini ifade ediyor.

Türkiye’nin uluslararası gücüne katkı

Dil eğitiminin yalnızca akademik değil, aynı zamanda diplomasi ve küresel iletişim açısından da kritik olduğu vurgulandı.

Bu proje sayesinde gençlerin uluslararası alanda daha aktif rol almasının önü açılacak.