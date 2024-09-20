Pazarcık ilçesine bağlı Büyüknacar Mahallesi, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Birinci Büyüknacar Futbol Turnuvası ve Şenliği, mahallede büyük bir coşkuyla düzenlendi. Pazarcık'ta en çok can kaybının yaşanduğı mahalle olan Büyüknacar'da düzenlenen bu etkinlik, hem mahalle sakinlerinin moralini güçlendirmek hem de birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla organize edildi.

Etkinlikte futbol turnuvasının yanı sıra şiir yarışması, karpuz yeme yarışması, çuval yarışı, yumurta yarışmaları ve uçurtma uçurması gibi renkli etkinliklerde yer aldı. Özellikle çocuklar için düzenlenen bu yarışmalar, keyifli anlar yaşattı.

Şenlik, mahalle halkını spor ve eğlenceli etkinlikler eşliğinde bir araya getirerek keyifli bir gün yaşattı.