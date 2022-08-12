Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını güçlendirmek için muhtelif bölgelerde yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Andırın ilçesinde birçok mahallede yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen hummalı çalışmalarla Alanlı grup yolu, Köklü Mahallesi Çakalcılar yolu, Boynuyoğunlu-Bostanlı mahalle yolu, Kuzgun Mahallesi Çardak yolu, Boğazören Mahallesi Havuslar yolu, Boztopraklı Mahallesi Küstük yolu, Torun Mahallesi Muratlı yolu, Alameşe Mahallesi Kargılık yolu, Kargaçayırı Mahallesi Sıtmalı yolu ve Çiğşar Mahallesi Alipaşa yolu baştan uca yenilendi. Ekipler, 30 kilometre uzunluğundaki Erenler – Düziçi – Sumaklı grup yolunda başlattığı sathi asfalt uygulamalarını da tamamladı. Andırın’da toplamda 70 kilometre uzunluğundaki yolda gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla mahallelerin ulaşım standardı artırıldı.

Mahallelere 10 Bin Metrekare Kilit Parke Kazandırıldı

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Andırın’da kilit parke ve bordür çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından Darıovası Mahallesi - Muttalip Obası arasında ulaşımı sağlayan arterde, Boğazören Mahallesi Demirciler yolunda, Öğretmenevi’ne ulaşım sağlayan arterde ve Boğazören Mahallesi Kayadibi Camii avlusunda gerçekleştirilen kilit parke ve bordür çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarla Andırın’a toplamda 10 bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırıldı.

Yol Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Andırın’da ulaşım ağını güçlendirmek için bir dizi çalışma gerçekleştiren ekipler, Efirağızlı Mahallesi ile Kadirli Obası arasında ulaşımı sağlayan arterde asfalt öncesi temel hazırlıklarını sürdürüyor. Temel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından arterde sathi asfalt çalışmalarına başlanacak. Yine ekipler tarafından Camuzluk Mahallesi Soğancılar yolunda kilit parke çalışmalarını ve Çiçekli Mahallesi’ne ulaşım sağlayan arterde genişletme ve bakım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İlçenin muhtelif yerlerinde gerçekleştirilen yama çalışmalarıyla da deforme olan bölgeler onarılarak ulaşım güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.