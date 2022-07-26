Çocukların yaz tatillerini daha eğlenceli ve verimli şekilde değerlendirmeleri için çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, birbirinden eğlenceli ve öğretici atölyeleri çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. Puzzle, Takı Tasarım, Taş Boyama ve Geleneksel Kaşık Kukla Atölyelerini miniklerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Nostaljik Oyuncak Atölyesi düzenliyor. 30 Temmuz Cumartesi günü Tarihi Maraş Kalesi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 13.00 – 15.00 ve 17.00 olmak üzere üç seans şeklinde çocuklarla bir araya gelecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Nostaljik Oyuncak Atölyesi’ne tüm çocukların davetli olduğu belirtildi.

Atölyeler Ağustos’ta da Çocuklarla Buluşacak

Çocuk etkinlikleri kapsamında 6 Ağustos Cumartesi günü Magnet Yapım Atölyesi, 13 Ağustos Cumartesi günü Quilling Atölyesi, 20 Ağustos Cumartesi günü Maske Yapımı Atölyesi ve 27 Ağustos Cumartesi günü Kitap Ayracı Yapım Atölyesi miniklerle buluşacak. 4 – 12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliklere https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2022/06/21/etkinlik-atolyesi-basvuru-formu internet adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor.