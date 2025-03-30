Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı temiz ve nezih bir ortamda karşılamaları için şehir genelinde yoğun bir temizlik seferberliği başlattı. Bayram öncesi titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında cadde, sokak, meydan ve ortak kullanım alanları köpüklü suyla temizlenirken, inşaat faaliyetlerinin neden olduğu toz ve çevre kirliliğini en aza indirmek amacıyla ana arterlerde sulama çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Şehir Genelinde Kapsamlı Temizlik

Çevre Denetimi Şube Müdürlüğü koordinasyonunda onlarca araç ve personelle yürütülen çalışmalar, muhtelif noktalarında eş zamanlı olarak devam ediyor. Ekipler, özellikle yoğun yaya ve araç trafiğinin olduğu bölgelerde detaylı temizlik işlemleri gerçekleştirerek, kent estetiğine katkı sağlamayı hedefliyor. Ana yollar ve kaldırımlar özel ekipmanlarla yıkanarak hijyen sağlanıyor.

Bayramda da Ekipler Görev Başında

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, temizlik çalışmalarının sadece bayram öncesiyle sınırlı kalmayacağı ve bayram süresince de aralıksız devam edeceği vurgulandı. Yapılan açıklamada, “Daha temiz ve sağlıklı bir Kahramanmaraş için ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın bayram coşkusunu hijyenik bir ortamda yaşayabilmeleri için bayram süresince de temizlik ekiplerimiz sahada görev başında olacak. Halkımızın temiz ve düzenli bir çevrede bayramlarını huzur içinde geçirmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz” ifadelerine yer verildi.