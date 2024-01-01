Vali Ünlüer, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile ilk ziyaretini Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına gerçekleştirdi.

Daire Başkanı Onur Erdi tarafından karşılanan Ünlüer ve beraberindekiler, personelden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İtfaiye erlerinin yeni yılını kutlayan Ünlüer ve beraberindekiler, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçti.

Daha sonra Kavlaklı Jandarma Karakol Komutanlığına geçerek Mehmetçik ile bir araya gelen Ünlüer, İl Jandarma Komutanı İnan'dan bilgi aldı. Ünlüer ve Güngör, bir süre sohbet ettiği Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

Ünlüer ve Güngör, son olarak Kayseri-Kahramanmaraş kara yolundaki uygulama noktasını ziyaret ederek, İl Emniyet Müdürü Gökduman'dan bilgi aldı, polis ekiplerine yeni yılda mutluluk dileğinde bulundu.

