Kahramanmaraş'ın şehir meydanında çalışmaların sürdüğü 'Yeni Şehir Projesi'nin ilk etabı olan, Büyükşehir Belediye binasının arka cephesinde bulunan konutlar bitme aşamasına geldi.

6 Şubat'ta yaşanan 'Asrın Felaketi' depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta en büyük yıkım kent merkezinde yaşanırken, bölgenin yeniden ayağa kalkması için 10 Ağustos 2023'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin bizzat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise canlı bağlantıyla katılım sağladığı "Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni düzenlenmişti.

Gelinen 9 aylık süreç boyunca çalışmalar gece gündüz, yağmurda ve çamurda durmaksızın devam ederken, projenin ilk etabı olarak Büyükşehir Belediyesi'nin hemen arka kısmına zemin artı 4 kat olarak inşa edilen konutlarda sona doğru yaklaşıldı Dış cephe boyalarınında yapılmasıyla birlikte hemen hemen son görünümüne kavuşan 2 blok, vatandaşların büyük beğenisini topluyor. Ortaya çıkan bu yapılar, bir taraftanda proje kapsamında diğer binaların nasıl şekilleneceğine de ön ayak oluyor.