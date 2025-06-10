Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların bayram ziyaretlerini daha rahat ve konforlu bir şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getirdi.

6 Haziran Cuma günü başlayan uygulama kapsamında, belediye otobüsleri bayramın son günü olan 9 Haziran Pazartesi akşamına kadar ücretsiz olarak hizmet verdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu uygulama, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bayram boyunca şehir genelinde hizmet veren belediye otobüsleri, özellikle mezarlık ve akraba ziyaretleri ile bayramlaşma programlarına katılmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağladı.

Uygulama sayesinde hem trafik yoğunluğunun azaltılması hem de toplu taşıma kullanımının teşvik edilmesi hedeflendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaş odaklı hizmet anlayışları doğrultusunda bayramlarda benzer uygulamaların süreceğini belirtti.

Ayrıca, vatandaşların toplu taşıma hizmetlerine ilişkin her türlü soru, görüş ve taleplerini iletebilmeleri amacıyla 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp Danışma Hattı bayram boyunca aktif olarak hizmet verdi.