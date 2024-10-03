Büyükşehir Belediyesi, Hükümet Bulvarı’nda yapımı tamamlanmak üzere olan kalıcı konutlarda asfalt serimi gerçekleştirdi.

Daha ulaşılabilir Kahramanmaraş için 11 ilçenin tamamında yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki kentsel tasarım alanlarında da asfalt çalışmalarına başladı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Hükümet Bulvarı’nda yapımı tamamlanmak üzere olan kalıcı konutlarda asfalt serimi gerçekleştirdi. Kentsel tasarım alanındaki ana yolu sıcak asfaltla buluşturan Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehir merkezindeki kalıcı konut alanlarında ulaşım yatırımlarının devam edeceği belirtildi.