Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in liderliğinde, Başkanvekili Mehmet Beşen ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz'un iş birliğiyle gerçekleştirilen sürpriz doğum günü etkinliği, 13 yaşındaki Mevlüt Enes Yurdakonar için düzenlendi.

Mevlüt Enes, depremlerde ailesini kaybetmiş ve bir yıl boyunca 28 ameliyat geçirmiş bir çocuk olarak büyük zorluklar yaşamıştı. Ancak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ve organizasyonu sayesinde doğum gününde yalnız kalmadı. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Beşen ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz'un ziyaretiyle duygusal anların yaşandığı organizasyonda Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de Enes'i görüntülü arayarak ad gününü kutladı ve onu yalnız bırakmayarak moral ve motivasyon desteği sağladı. Sürpriz doğum günü karşısında şaşkınlık yaşayan Mevlüt Enes, organizasyonu çok beğendiğini ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti.