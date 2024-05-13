Şeffaf bir yönetim anlayışı benimseyen Başkan Görgel, tüm mesai arkadaşlarıyla birlikte Kahraman Şehir için gece gündüz demeden çalışıyor.

Başkan Görgel, verdiği sözleri tutarak, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen tüm ihaleleri vatandaşların bilgisine açma kararı aldı. Bu çerçevede, ihale süreçlerini sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlayarak halkın şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesini sağlıyor.

Bugün gerçekleştirilen "Muhtelif Mezarlıkların Etrafının Beton Direkli Kafes Tel Yaptırılması" ihalesi de bu şeffaf yönetim anlayışının bir yansıması olarak, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Bu uygulama, hem yerel yönetimde şeffaflığın sağlanması hem de vatandaşların belediye hizmetlerine daha aktif bir şekilde katılımını sağlama amacını taşıyor. Başkan Görgel'in liderliğindeki bu adımlar, Kahramanmaraş'ın kalkınması ve gelişmesi için önemli birer kilometre taşı olmaya devam ediyor.