Program kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Ali Baba’nın Çiftliği” adlı müzikal gösteri, çocuklardan ve ailelerinden büyük ilgi gördü.

Çocukların kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla sahnelenen müzikal, iki seans olarak izleyicilerle buluştu.

Sahne tasarımı, renkli kostümleri ve eğlenceli şarkıları ile adeta görsel bir şölen sunan etkinlik, minik izleyicilerin olduğu kadar ailelerin de beğenisini kazandı.

Hayvan ve doğa sevgisini eğlenceli bir şekilde anlatan gösteri, çocukların keyifli bir hafta sonu geçirmesine katkı sağladı. Ç

ocuklar için düzenlenen etkinliklerin çok değerli olduğunu vurgulayan anne babalar, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.