Kahramanmaraş'ta çadır ve konteyner kent olarak kullanılan 48 noktada, 300 personel yeşil alanlar ile refüjlerin bakım ve onarımını yapılıyor.

6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, üzerine kurulu çadır ve konteyner kentlerle yaklaşık 20 bin afetzedeye barınma imkanı sunan park ve bahçelerdeki tahribatın izini silmek için belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Afetten etkilenen kentte bir yandan inşası tamamlanan kalıcı konutlar teslim edilirken, diğer taraftan da geçici konaklama merkezi olarak kullanılan ve ihtiyaç kalmadığı için boşaltılan park ve bahçelerde oluşan tahribatın onarılması için çalışma yürütülüyor.

Yaşanan felaketin hemen ardından önce çadır kentlere, sonrasında ise konteyner kent ve lojistik merkezlere ev sahipliği yapan şehir genelindeki 48 yeşil alan, tadilattan geçirilerek vatandaşın hizmetine sunuluyor.

Başkan Görgel, Atatürk Parkı, Kılavuzlu ve 15 Temmuz millet bahçeleri gibi büyük tesislerin ön bakımdan geçirildiğini söyleyerek şu ifadelere yer verdi.