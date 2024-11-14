Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalarda, zararlı haşerelerin üreme alanı haline gelen derede ilaçlama ve temizlik faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Onlarca araç ve personelle yürütülen bu çalışmalarla haşere popülasyonunun azaltılması, halk sağlığının korunması ve Ilıca’nın sağlık turizmindeki cazibesinin artırılması amaçlanıyor.

Proje sayesinde, Ilıca halkı ve ziyaretçiler için daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturulurken, aynı zamanda bölge ekonomisine de katkı sağlanması hedefleniyor.