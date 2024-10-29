Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin yanı sıra kırsal alanlarda da yol yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapasite Göksun ilçesinin ulaşım mezrasının bir parçası olarak, ilçeye kazandırılacak yeni çevre yolu üzerine modern bir köprü inşa ediliyor.

Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda olacak çevre yolu, Andırın Karayolu ile Edebiyat Yolu arasında ayarlamalar yapacak. Projenin önemli bir parçası olan köprü, 36 metre uzunluğunda ve 31 metre uzunluğunda olacak şekilde, modern tekniklerle ve yüksek dayanıklılıkla inşa ediliyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Göksun Çayı üzerine kurulu köprünün temel inşaatı, demir donatı ve betonarme uygulamaları devam ediyor.