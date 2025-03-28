Batıpark Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen iftar programına yüzlerce vatandaş katıldı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici iftar öncesi alanda bulunan tüm masaları tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet ederek, Ramazan aylarını tebrik etti.

Milletvekili Debgici program sonunda Aksu Haber’e değerlendirmeler de bulundu.

Debgici “Bu mübarek ayda kıymetli hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk. Gerek merkezi hükümetin gerekse yerel yönetimlerin yatırımlarıyla Göksun’umuz ve Kahramanmaraş’ımız her geçen gün daha da gelişiyor. Bu gelişim ve kalkınma sürecinde hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.