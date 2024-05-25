Türkiye Diyanet Vakfı Kahramanmaraş ve Konya Şubeleri ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İşbirliğinde 100 depremzede çift dünya evine girdi.

Merkez Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen "Kahramanmaraş’ta Yuvalar Kuruyoruz Toplu Düğün ve Çeyiz Yardımı" Projesi Kapsamında Depremzede 100 çiftin nikâh töreni düzenlenen etkinlikle kıyıldı.

Merkez Spor Kompleksi’nde; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Konya Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Şehir Protokolü, STK Temsilcileri ve Ailelerin Katıldığı Organizasyonda Kahramanmaraşlı 100 Çiftin Nikâh ve düğün merasimi yapıldı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yeni evlenen çiftlerin sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri de mutlulukların paylaştıkça çoğaldığına dikkat çekerek her zaman olduğu gibi yine birlik ve beraberlik içerisinde milletin yanında olduklarına dikkat çekti.

Bazı Çiftlerin Nikâh Şahitliğini, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Vahit Kirişçi, Mehmet Şahin, Ömer Oruç Bilal Debgici ve Tuba Köksal yaptı.