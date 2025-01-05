Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma Ekibi, Yedikuyular Kayak Merkezi’nde telesiyejde mahsur kalma senaryosuna yönelik bir tatbikat gerçekleştirdi. Gerçeği aratmayan tatbikatta, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahale kabiliyetleri dikkat çekti.

Yoğun bir özveriyle yürütülen çalışmada, ekiplerimiz hem teknik donanımlarıyla hem de profesyonel yaklaşımlarıyla güven verdi. Tatbikat, her türlü acil duruma karşı hazırlıklı olunduğunu bir kez daha kanıtladı. Büyükşehir İtfaiyesi, vatandaşların güvenliği için eğitimlerini ve tatbikatlarını aralıksız sürdürüyor.