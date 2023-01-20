Şehre ve vatandaşlara hizmet için ekipmanlarını ve araç filosunu her geçen gün güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, modernize ettiği tam donanımlı ve günümüz teknolojileriyle donatılmış su altı arama kurtarma aracını envanterine kazandırdı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın hizmetine tahsis edilen araç, arama kurtarma ve boğulma vakalarına müdahalede etkin rol alarak çalışmalara önemli katkı sağlayacak.

Büyükşehir İtfaiyesi’nin envanterine kazandırılan su altı arama kurtarma aracının hayırlı olmasını dileyen İtfaiye Dairesi Başkanı Fatih Yoldaş, Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.