Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; afet ve acil durumlarda itfaiye personellerinin becerilerini artırmak, olaylara müdahale süresini azaltmak ve paydaş kurumlarla koordinasyonu sağlamak için eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Edebiyat Yolu’nda bulunan Cahit Zarifoğlu Tüneli’nde; Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekiplerinin katılımıyla gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirildi. Trafik kazası, yangın ve sıkışma gibi acil durum ve kurtarma hazırlıkları kapsamında düzenlenen bu tatbikat, ekiplerin becerilerini ve iş birliği yetkinliklerini test etme fırsatı sundu. Senaryo gereği tünel içerisinde meydana gelen trafik kazasına hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler, araç içerisinde sıkışan yaralıları hızlı ve doğru müdahaleyle bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Büyükşehir İtfaiyesi Beğeni Topladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yangınla mücadeledeki ustalıkları ve olay yerine hızlı intikaliyle dikkat çekti. İtfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınması ve yaralıların tahliyesi aşamalarında gösterdikleri yüksek koordinasyon ve profesyonel yaklaşımla büyük beğeni topladı. İtfaiye Dairesi Başkanlığından tatbikata ilişkin yapılan açıklamada, “Bu tatbikat, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi olarak her türlü acil duruma hızlı ve etkili müdahale etmek için sahip olduğumuz yetkinliklerin geliştirilmesine önemli katkı sağladı. Tatbikatta görev alan tüm İtfaiye erlerimiz, olağanüstü bir özveri ve gayretle çalışarak hem kendi becerilerini test etti hem de olası bir gerçek acil durum için hazır olduklarını kanıtladı. İtfaiye teşkilatı olarak, halkımızın güvenliği için her an tetikteyiz ve olası risklere karşı en iyi şekilde hazırlıklıyız” ifadelerine yer verildi.