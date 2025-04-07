Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen kütüphane, sadece bir okuma alanı değil; çocuklar ve gençler için tasarlanmış etüt salonları, eğitim atölyeleri ve sınıflarıyla da dikkat çekiyor.

Modern kütüphane, öğrencilere ders çalışma, projeler geliştirme ve kendilerini farklı alanlarda geliştirme imkânı sunacak.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan açılış töreni Kur’an-ı kerim tilaveti ile devam etti.

Ardından açılış konuşmalarına geçilen programda konuşmacılar hizmetlerinden dolayı Resul Arslanhan’a minnettar olduklarını belirtti.

Açılış konuşmaları sonrasında kütüphanenin açılış kurdelesi kesilerek davetliler, kütüphaneyi gezip sunulan imkânlar hakkında bilgi aldı.

Tören sonunda konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız Resul Arslanhanla birlikte birçok projede yer aldıklarını belirterek onun adının burada yaşamasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ise kahraman şehir adına önemli işlere imza atmış bir adamın adını böyle anlamlı bir yerde yaşatmak istediklerini belirterek bölgenin ihtiyacı olan bir tesis inşa ettiklerini dile getirdi.