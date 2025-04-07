Düzenlenen açılış törenine, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Beşen de katıldı.

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Beşen, merhum Resul Arslanhan’ın toplumda sevilen ve saygı duyulan bir isim olduğunu vurgulayarak, Dulkadiroğlu Belediyesi’ne bu anlamlı adımı attığı için teşekkür etti.

Kütüphanenin, gençlerin ve tüm vatandaşların bilgiye erişimini kolaylaştıracağını belirten Beşen, kütüphanenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Modern donanımı ve geniş kitap koleksiyonuyla dikkat çeken kütüphane, vatandaşlara nezih bir çalışma ortamı sunmayı hedefliyor.