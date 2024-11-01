6 Şubat depremlerinin ardından yeni Kahramanmaraş'ın inşası noktasında Başkan Fırat Görgel öncülüğünde altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan yeşil alana tüm alanlarda yatırım ve projelerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; şehrin sahip olduğu zengin kültürel ve tarihi mirası daha geniş bir yelpazeye tanıtmak, turizmi canlandırmak ve kent ekonomisine katkı sağlamak Turizm Master Planı çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; ilgili kurum yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve paydaşlar yer aldı. Programda, şehrin kültürel değerlerine sahip çıkılarak turizm potansiyelinin daha da geliştirilmesi noktasında fikir alışverişinde bulunuldu.