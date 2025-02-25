Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin her noktasında daha konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı oluşturmak adına yatırımlarını artırıyor. Bu kapsamda, Andırın’ın en yoğun olarak kullanılan arterlerinden Prof. Dr. Ahmet Yaycıoğlu Bulvarı ile Hükümet ve Göksun caddelerinde asfalt çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Gerçekleştirilen çalışmalarla Andırın ilçe merkezindeki ulaşım konforu üst seviye çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen asfalt yenileme çalışmalarıyla yollar daha düzgün ve dayanıklı hale getirilirken, sürücüler ve yayalar için güvenli bir ulaşım imkânı sağlandı. Toplamda 10 Milyon TL’lik yatırımla gerçekleştirilen asfalt uygulamalarının ardından, arterlerdeki aydınlatma sistemleri de modernize edildi. 12 Milyonluk yatırımla ilçeye kazandırılan yeni nesil aydınlatma sistemleri sayesinde yollar hem daha aydınlık hem de estetik bir görünüm kazandı.