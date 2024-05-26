Canlı Hayvan Borsası’nda padok kiralama işlemlerinin 27 Mayıs Pazartesi günü başlayacağını duyuruldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda kurbanlık alışverişlerinin daha iyi koşullarda yapılabilmesi için oluşturulan Canlı Hayvan Borsası’ndaki padokların kiralama işlemleri 27 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.

Her biri 36 metrekarelik padokların kiralama işlemleri yine Onikişubat ilçesi Malik Ejder Mahallesi’nde bulunan Canlı Hayvan Borsası’ndan yapılabilecek. Büyükbaş hayvanlar için padok kiralama ücreti 2 bin TL, küçükbaş hayvanlar için bin TL olarak belirlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, padok kiralama işlemlerine ilişkin detaylı bilgiye 0505 238 16 15 numaralı hattan ulaşılabileceği belirtildi.