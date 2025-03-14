Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerin son konuğu, Türkiye’nin önde gelen ilahi sanatçılarından Mehmet Hadi Duran oldu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen dinleti, vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Sanatçı Mehmet Hadi Duran, programda; “Sevgi Baht Olmuş Ezelden Bize”, “Erler Demine Destur Alalım”, “Cürmüm İle Geldim Sana” ve “Can Ellerinden Gelmişem” gibi gönüllere hitap eden eserleri seslendirdi. Manevi duyguların zirveye ulaştığı anlarda dinleyiciler, eserleri büyük bir huşu içinde dinledi.

Ramazan ayının ruhuna uygun olarak gerçekleştirilen dinleti, Kahramanmaraşlı sanatseverlerden tam not aldı. Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, böylesine anlamlı bir organizasyonu düzenlediği için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Program sonunda sanatçı Mehmet Hadi Duran ve ekibi, katılımcılar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.