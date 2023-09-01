Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve kamu kurumları iş birliğiyle şehre kazandırılan geçici esnaf çarşılarında alt ve üstyapı imalatlarını sürdürüyor.

Depremde iş yerleri yıkılan ve kullanılamayacak hale gelen esnaflar, şehir genelinde kurulan 3 bin 615 geçici iş yerinde ticari faaliyetlerini sürdürürken Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesi Kanlıdere Caddesi’nde oluşturulan Geçici Esnaf Çarşısı’nda kilit parke ve bordür imalatı gerçekleştiriyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen çalışmalarla, geçici iş yerlerinin önü kilit parkeyle kaplanırken bölgeye yeni yürüyüş yolları da kazandırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, geçici esnaf çarşılarının standardının iyileştirilmesi noktasında çalışmaların artarak devam ettiği belirtildi.

