Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkeziyle birlikte kırsal mahallelerde de ulaşım altyapısını iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşlara daha konforlu ve güvenli seyahat imkânı sunmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda Dulkadiroğlu’nun Pazarcık sınırında yer alan Eskinarlı Mahallesi’nde önemli bir çalışmaya daha imza atıyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Eskinarlı’yı Gaziantep Yolu’na bağlayan ve aynı zamanda Söğütlü, Doğanlıkarahasan, Demirciler başta olmak üzere toplam 10 kırsal mahallenin aktif olarak kullandığı 2,5 kilometrelik yol sıcak asfaltla yenileniyor.

Mahallelerin Ulaşım İmkânı İyileşiyor

Uzun yıllardır sathi kaplama olarak kullanılan ve zamanla deforme olarak çukurların oluştuğu yol, hem konforu azaltıyor hem de ulaşım güvenliğini tehdit ediyordu. Mevcut yolun bu sorunlarına kalıcı çözüm getirmek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, güzergâh boyunca zemin iyileştirme ve sıcak asfalt serimi uygulamaları hızla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinden çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, bu yatırım sayesinde kırsal mahalleler arasındaki ulaşımın daha sağlıklı hale geleceğini vurgulanırken; çiftçilerin, öğrencilerin ve bölge halkının günlük ulaşım ihtiyaçlarının daha güvenli ve konforlu bir şekilde karşılanacağına dikkat çekildi.