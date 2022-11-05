Şehre kazandırılacak yeni stadyumun ihalesinde geri sayım başladı. Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun bulunduğu 120 dönümlük alanda hayata geçirilecek yeni stadyum için 9 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’da ihaleye çıkılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilecek projeyle Kahramanmaraş, UEFA standartlarında bir spor tesisine kavuşacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan büyükşehir belediye başkanı hayrettin Güngör, 120 dönümlük alana içerisinde stadyum, olimpik yüzme havuzu, sosyal tesisler, bireysel spor sahaları olan sosyal donatıları fazla olan bir spor kompleksi kazandırıyoruz.

Konuşmasının devamında başkan Güngör, İstiklalspor’un ligdeki liderliğine de değindi.