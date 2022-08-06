17 Haziran tarihinde temeli atılan ve 89 günlük süre belirlenen 30 Milyon TL’lik yatırım kapsamında bölgeye 56 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde yeni bir köprü inşa ediliyor.

Köprü ayaklarında betonarme ve demir işçiliklerinin devam ettiği projenin kalan 39 gün içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Yeni köprünün çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor ve inşallah tam zamanında köprümüzün açılışını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.