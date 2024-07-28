Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel öncülüğünde şehirde sporu yaygınlaştırmak ve özellikle gençleri spora teşvik etmek için faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençler için bir etkinliği daha hayata geçirdi.



Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde Arslanbey Mesire Alanı’nda Düzenlenen programda birbirinden eğlenceli sportif faaliyetler gençlerle buluştu. 11 – 18 yaş aralığındaki gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen spor şenliğinde; voleyboldan tenise, basketboldan boksa, badmintondan atletizme kadar onlarca program düzenlendi.

Kahramanmaraşlı sporseverler, gençler ve aileler etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.





