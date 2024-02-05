Şehirde toplu taşıma standardını artırarak ulaşımı daha konforlu hale getirmek için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin araç filosuna kazandırdığı 10 yeni hibrit otobüsün teslim töreni gerçekleştirildi.

Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen programda; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir, AK Parti İl Başkan Vekili Cüneyt Doğan, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, ilçe belediye başkanları ve basın mensupları da yer aldı.

Araç teslim töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Konuşmalarını şöyle devam ettirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz burada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.