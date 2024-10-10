Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki ekipler, arterde toprak tesviyesi, bitkilendirme ve sulama sistemlerinin montajını sürdürüyor. Çalışmalarla, Turgut Özal Bulvarı yeşillendirilirken aynı zamanda kent estetiği de iyileştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen peyzaj düzenlemeleriyle modern kentsel dokunun güçlendirildiği ve çevresel değerlerin korunarak şehrin geleceğine yatırım yapıldığı vurgulandı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu