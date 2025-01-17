Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu sahneye çıktı.

Sanat müziğinin en sevilen eserlerin seslendirildiği konser, dinleyicilere muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Etkinliğe katılan müzikseverler, Türk Sanat Müziği'nin zengin repertuvarını keyifle dinlerken, sahnedeki performanslar büyük beğeni topladı.

Büyükşehir Belediyesinin Meslek Edindirme Kursları’nda kursiyerler tarafından üretilen el emeği göz nuru eserler düzenlenen sergide sanatseverlerle buluştu. Vatandaşlar hem konsere hem de sergiye yoğun ilgi gösterdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Beşen Aksu Habere Düzenlenen etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulundu.