Başkan Fırat Görgel öncülüğünde toplumun tüm kesimlerine yönelik proje ve faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik daha düzenledi. Şehrin yeni gözde mekânlarından Çamlıca Restoran ve Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilen programda; Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt ve İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, yaşlılarla bir araya gelerek sohbet etti.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Öncelikle her biri birer çınar gibi kök salmış, tecrübeleriyle bizi aydınlatan kıymetli büyüklerimizle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Büyükşehir Belediyemiz olarak, devletimizin de destekleriyle yaşlılarımıza olan vefamızı sunduğumuz hizmetlerle göstermeye gayret ediyoruz. Tıpkı Kahramanmaraş’ın kadim halılarındaki ilmekler gibi, hizmetlerimizi büyük bir titizlikle dokuyoruz. Sıcak yemek, ev temizliği, kişisel ve öz bakım, fizyoterapi, refakat, sağlık kontrolleri gibi birçok hizmetle yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Akıllı cihazlarla yaşlılarımızın sağlık durumlarını anlık kontrol ediyor, yaşlı dinlenme salonlarımızda yaşlılarımıza huzurlu bir ortam sunuyoruz. Kıymetli büyüklerimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice yıllar diliyorum” cümlelerini kaydetti.



Editör: Yunus Firdevsoğlu