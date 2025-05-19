Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kültür ve sanat faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda özellikle çocuklara yönelik düzenlenen etkinliklerle, miniklerin hafta sonlarını daha verimli ve eğlenceli geçirmeleri hedefleniyor.

Son olarak, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sahne Maraş Tiyatro Okulu tarafından hazırlanan “Bir Nasrettin Hoca Varmış” adlı tiyatro oyunu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Renkli dekorları, akıcı anlatımı ve interaktif sahneleriyle dikkat çeken oyun, salonu dolduran çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle izlendi.

Anadolu’nun köklü halk bilgelik miraslarından biri olan ve yüzyıllardır fıkralarıyla güldürürken düşündüren Nasrettin Hoca’nın hikâyelerinden ilham alınarak sahneye uyarlanan oyun, hem eğitsel mesajları hem de mizahi yönüyle izleyicilerin beğenisini kazandı.

Oyunda Nasrettin Hoca karakteri, günlük yaşamın içinden kesitler sunarak çocuklara doğruluk, paylaşma, sabır ve empati gibi değerleri eğlenceli bir dille aktardı.

Çocukların kahkahalarla izlediği gösteri, eğlenceyle eğitimi bir araya getiren örnek bir etkinlik olarak değerlendirildi.