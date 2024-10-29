Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamak amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından organize edilen Cumhuriyet Panayırı, yoğun ilgiyle devam etti. Milli İrade Meydanı'nda kurulan panayır alanı, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşamak isteyenle dolup taşarken, çocuklar eğlenceli oyun alanları ve el sanatları atölyelerinde keyifli zaman geçirebiliyorlar.

Panayırda spor etkinliklerinden geleneksel el sanatlarına, çocukların eğlenceli vakit geçirebilecekleri oyun alanlarına kadar geniş bir yelpazede etkinlik yer alıyor. Bu etkinlikler, çocukların bayram coşkusunu anlamlı bir şekilde yaşamalarına olanak tanırken, ebeveynlerin kültürel etkinlikleri ve sergilerle Cumhuriyet Bayramı ruhuna ortak oluyor. Renkli görüntülere sahne olan panayır, ailelerinde büyük beğenisini topladı.