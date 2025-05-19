Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen “Gençlik Günleri ve Şöleni”, ünlü sanatçı Emre Aydın’ın sahne aldığı muhteşem konserle sona erdi.

Milli İrade Meydanı’nda binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleşen konserde, Emre Aydın sevilen şarkılarını gençlerle hep bir ağızdan seslendirdi. Sahnedeki enerjisiyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşatan sanatçı, gençlik bayramına müzik dolu bir final yaşattı.

Coşkulu etkinliğe; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da katıldı. Protokol üyeleri gençlerle birlikte konser alanında bayram coşkusuna ortak olurken, duygularını Aksu Haber mikrofonlarına paylaştı.

Kahramanmaraş’ta gençlere yönelik etkinliklerin artarak süreceğini belirten yetkililer, birlik ve beraberlik içinde geçen bu özel geceden duydukları memnuniyeti dile getirdi.