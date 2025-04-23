Başkan Fırat Görgel’in öncülüğünde gerçekleştirilen şenlik, saat 10.00’da başlayarak akşam 18.00’a kadar devam etti. Etkinliklerde, lunapark oyuncakları, şişme oyun grupları, jonglör ve palyaço gösterileri, dene-yap atölyeleri gibi birçok renkli ve eğlenceli aktivite yer aldı. Çocuklar, hem eğlenme hem de öğrenme imkânı bulurken, çeşitli yarışmalar ve sürpriz etkinlikler de bayram coşkusunu zirveye taşıdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’den yapılan açıklamada, bu tür etkinliklerle çocuklara özel günlerde mutluluk ve değer katmaya devam edileceği ifade edildi. Şenlik, çocuklar ve aileleri tarafından büyük bir ilgiyle takip edilirken, 23 Nisan coşkusu Kahramanmaraş’ta unutulmaz anılara dönüştü.