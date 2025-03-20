Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen özel programda, ilahi sanatçısı Seyfullah Çakmak sahne alarak dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Sevilen ilahileriyle geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden Seyfullah Çakmak; “Sevdim Seni Mabuduma”, “Islandı Seccadem”, “Hakkın Habibinin Sevgili Dostu”, “Veysel Karani” ve “Dindir Hasretimi” gibi gönüllere hitap eden eserleri seslendirdi.

Manevi iklimin en derin şekilde hissedildiği Ramazan ayında düzenlenen bu anlamlı etkinlik, katılımcılara huzur dolu anlar yaşattı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen sema gösterisi de izleyicilerden tam not aldı.

Semazenlerin mistik hareketleriyle icra ettiği gösteri, vatandaşları adeta büyüledi.

Ramazan’ın manevi atmosferini daha da derinden hissettiren sema gösterisi, izleyicilere huzur dolu dakikalar yaşattı.

Programa katılan vatandaşlar, böylesine anlamlı bir etkinliği düzenlediği için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Ramazan’ın maneviyatını yansıtan ve gönüllere dokunan bu özel gece, katılımcılar için unutulmaz bir anı olarak hafızalarda yer etti.