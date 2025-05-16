Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda erişilebilirliği artırmak ve vatandaşlara daha kaliteli toplu taşıma hizmeti sunmak amacıyla yeni projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, özellikle sağlık hizmetlerine ulaşımda kolaylık sağlamak adına yeni bir toplu taşıma hattı daha devreye alınıyor. Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne doğrudan ulaşımı sağlayacak 1/B numaralı yeni otobüs hattı, 19 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla hizmete başlıyor. Yeni hat sayesinde vatandaşlar, kentin önemli noktalarından geçerek hastaneye daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilecek.

Üngüt PTT’den hareket edecek olan 1/B hattı; Adliye, Onikişubat Belediyesi, Mevsim Sitesi, Sümbüllü Caddesi, Mehmet Ali Kısakürek Caddesi, Orman Dairesi, Müze karşısı ve Otogar gibi yoğun kullanılan duraklardan geçerek Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne ulaşım sağlayacak.

Böylece, sadece hastaneye gitmek isteyenler değil, güzergâh üzerindeki mahallelerde yaşayan vatandaşlar da bu hizmetten faydalanabilecek. Yapılan açıklamada, vatandaşların, 1/B numaralı hattın güzergâhı ve araç hareket saatleri hakkında detaylı bilgilere https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleri internet adresinden ulaşabileceği belirtildi. Ayrıca vatandaşların toplu taşımaya ilişkin her türlü soru ve görüşlerini iletebilecekleri 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp danışma hattının da aktif olduğu vurgulandı.