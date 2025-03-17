Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak ve birlik beraberliği pekiştirmek amacıyla düzenlediği “İlçemde İftar Var” programı, Elbistan’da Riva Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa yoğun katılım sağlanırken, vatandaşlara özenle hazırlanmış iftar yemeği ikram edildi. Çocuklar ve yetişkinler için düzenlenen çeşitli etkinlikler de programın renkli anlarına eşlik etti.

Etkinliğe, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Mevlüt Kurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve diğer protokol üyeleri de katılarak, Elbistanlı vatandaşlarla iftarı paylaşarak birlik ve beraberlik mesajlarını pekiştirdi.

Bu anlamlı iftar programı, Ramazan ayının paylaşım ve dayanışma ruhunu Elbistan’da da hissettirdi ve toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelmesiyle gerçekleşen etkinlik, bölgedeki sosyal dayanışmayı güçlendirdi.