Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü dolayısıyla şehrin çeşitli noktalarında kutlama programları hız kesmeden devam ederken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Halk Oyunları ekibi de Piazza AVM’de sahne aldı.

Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırlanan programda halk oyunları ekibi, sergilediği performansla izleyicilerden tam not aldı.

Renkli görüntülere sahne olan halk oyunları gösterisinde izleyenler, ekibin uyumlu ve enerjik performansıyla Cumhuriyet coşkusunu derinden hissetti.

Cumhuriyet Bayramı ruhunu Piazza AVM’de yaşatan halk oyunları ekibi, izleyenlerden yoğun alkış aldı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, Cumhuriyet’in değerlerini simgeleyen halk oyunları gösterisini çok beğendiklerini ifade ederek anlamlı organizasyon için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.