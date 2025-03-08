Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini pekiştiren etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen musiki dinletisinde, sevilen sanatçı Mustafa Cihat, Kahramanmaraşlılarla buluşarak gönüllere hitap etti.

Ramazan etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konserde Mustafa Cihat, seslendirdiği ezgi ve ilahilerle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Programa, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Salon tamamen dolarken, etkinliği ayakta takip edenler dahi oldu.

Konser boyunca birbirinden özel eserleri seslendiren sanatçı, Ramazan ayının manevi iklimini müziğiyle yansıttı.

“Şefkatli Ramazan”, “Seni Anlatamam”, “Amenna”, “Onlar Öndeler”, “Gül Ahmed’im”, “Hamza Yürekliler” ve “Lila” gibi sevilen eserleriyle dinleyicileri adeta mest eden Cihat, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Sanatçının güçlü sahne performansı ve içten yorumları, izleyicileri derinden etkiledi. Konser boyunca katılımcılar da eserlere eşlik ederek manevi bir atmosfer oluşturdu.

Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ve sanatçı Mustafa Cihat’a teşekkür etti.